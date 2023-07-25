«Это еще не возмездие за Одессу». Виноват в ударах по Московии именно Путин, башни Кремля «грустят» — интервью NV с ГУРовцем Юсовым

25 июля, 15:28
NV Премиум
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Андрей Юсов, представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины (Фото:t.me/DIUkraine)

Андрей Юсов, представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины (Фото:t.me/DIUkraine)

Автор: Дмитрий Тузов

24 июля Москву атаковали дроны. Один из БПЛА упал недалеко от здания Минобороны России.

О чем свидетельствуют такие удары, за которые ответственность на себя никто не взял, и как они повлияли на настроения россиян, в частности военных и так называемых элит, в интервью Radio NV рассказал Андрей Юсов, представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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— Что-то взрывалось в Москве. Что это было, вы можете нам сообщить?

— Это была бавовна. Я думаю, это будет вполне корректное определение. Тактико-технические характеристики бавовны эксперты, конечно, уже могут обсуждать. Есть фото, видео.

Но мы подробно с вами будем это проговаривать уже немножко позже — после деоккупации наших территорий и победы украинских Сил безопасности и обороны.

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— О ценности таких прилетов. Мы прекрасно понимаем, что выбитые окна — это не та цена, которую должна заплатить Россия за вторжение в Украину. Но надо копать глубже. Это является проверкой вражеской противовоздушной обороны? Насколько сегодня столица страны, которая ведет войну против Украины, защищена от таких нехитрых средств, которые могут летать по воздуху?

Теги:   Россия Интервью NV Москва Разведка ПВО Российская элита Элиты Украинская разведка ГУР Радио NV Война России против Украины

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