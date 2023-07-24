«Справедливость имеет длинные руки». Подоляк прокомментировал атаку дронов на Москву 24 июля, 16:56 Поврежденное здание в Москве (Фото:REUTERS/Максим Шеметов)

Атака беспилотников на Москву является «бумерангом, который всегда возвращается к своим метателям», заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter в понедельник 24 июля.

«Бумеранг всегда возвращается к своим метателям. Даже если они убеждены в собственной безнаказанности, потому что скрываются под покровом анонимности в конспиративных зданиях специальных организаций за тысячи километров от активного фронта. Справедливость имеет длинные руки», — написал Подоляк.

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Он также объяснил, что означают таинственные беспилотники над Москвой.

По словам Подоляка, зло не останется безнаказанным, а России никто не обещал тишину, потому что после 17 месяцев полномасштабной войны агрессор всегда получает возмездие.

Подоляк добавил, что беспилотники над Москвой напоминают об осведомленности Украины относительно того, где в России расположены «секретные учреждения».

В понедельник, 24 июля, в Москве были выбиты стекла и частично повреждена кровля зданий после падения дронов, один из БПЛА упал недалеко от здания минобороны РФ.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев, комментируя удар БПЛА по Москве, заявил, что адрес на Комсомольском проспекте расположен прямо напротив центрального офиса кибервойск ГРУ.

Украинская правда, ссылаясь на источники в секторе безопасности и обороны сообщила, что атака на Москву была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

В то же время представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал удар БПЛА по Москве. По его словам, то, что «хлопок» происходит в Москве, где непосредственно расположены ключевые учреждения сектора безопасности и обороны государства-террориста, означает, что даже такие объекты и небо над ними уже не контролируются режимом Путина.