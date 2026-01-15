«Я убирала остановку». Дворник из Львова рассказала о том, как дрон пролетел над ее головой перед падением
Последствия вражеской атаки на Львов (Фото: Управление ГСЧС во Львовской области)
Львовская дворничиха рассказала, как во время утренней атаки российского дрона на город в ночь на четверг, 15 января, была на улице и видела пролет шахеда над головой.
Об этом пишет Радио Свобода.
Львовская дворничиха рассказала, что вместе с коллегой убирала остановку и не подозревала об угрозе атаки.
«С коллегой стояли, я убрала остановку, я же не знала, что будет лететь», — сказала женщина.
По ее словам, их предупредили бежать как раз тогда, когда дрон пролетел прямо над головой, после чего произошел громкий взрыв.
«Я думала, что это мина, а полицейский говорит, что это шахед. И все, и мы убежали просто. Там еще наши люди убирали», — добавила дворничиха.
Утром 15 января во Львове прогремели взрывы на фоне предупреждения об атаке дронами. Впоследствии Садовый сообщил о попадании шахеда на территории детской площадки — в нескольких метрах от памятника Степану Бандере. Взрывная волна повредила расположенные рядом дома и здание политехники, пострадавших нет.
На опубликованных мэром Львова кадрах видно, что возле памятника во время прилета было два человека — работники коммунальных служб, которые убирали там снег. Одна из них сразу после взрыва продолжила работу.