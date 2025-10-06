Российская массированная атака 5 октября: немецкий левый депутат рассказала о пережитом во Львове

Пожар в районе индустриального парка Sparrow во Львове после российского удара 5 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Во время российского обстрела Львова 5 октября, в результате которого погибли четыре человека, в городе находились с визитом депутаты Бундестага и Европарламента. Немецкий депутат от Левой партии Дезире Бекер рассказала DW о взрывах во время обстрела.

Бекер находилась во Львове в рамках поездки, организованной Фондом имени Розы Люксембург. Вместе с ней в городе были депутаты немецкого Бундестага от Левой партии, а также парламентарии ЕП от Финляндии и Швеции.

По словам Бекер, из-за обстрела она и другие члены делегации спускались в подвал их отеля и были там примерно с 3:50 до 9:00. Она рассказала, что отель расположен в центре Львова, который, по ее словам, не был целью атаки, однако звуки дронов, ракет и работы ПВО были сильно слышны.

Выезжая из города утром 5 октября, европейцы увидели последствия атаки РФ, в частности, разрушенный дом, где погибли четыре человека.

Бекер предполагает, что целью российского удара был индустриальный парк Sparrow, хотя повреждена и расположенная возле него гражданская инфраструктура.

«Путину не важно, что гражданская инфраструктура поблизости также подвергается опасности. Он на это не обращает внимания», — сказала депутат.

Несмотря на пережитое во Львове, она выступает против поставок оружия Украине.

«Я пережила лишь фрагмент реальности, в которой живут украинцы и украинки. Я не живу в этих условиях и могу отправиться домой. Однако это событие не наводит меня на мысль о том, что нам нужно еще больше бомб и ракет. Наоборот: нам нужно скорейшее прекращение огня. А его можно достичь через разговоры и переговоры», — заявила Бекер.

В ночь на 5 октября Россия атаковала дронами и ракетами западные области Украины, в частности, Львов, который пережил самый массированный комбинированный удар с начала войны. В результате атаки в Лапаевке погибла семья из четырех человек, среди которых — 15-летняя девочка.

Также во Львове после массированной атаки РФ горел индустриальный парк Sparrow. Всего в городе, по данным властей, повреждено более 1000 окон, школа, садик и церковь.

Всего 5 октября было зафиксировано 549 средств воздушного нападения РФ, в том числе более 50 крылатых ракет и два Кинжала. ПВО обезвредила 478 воздушных целей, в том числе 38 КР и один Кинжал.