Ночной ракетный удар: во Львове под завалами поврежденной пятиэтажки ищут людей — видео

30 июля, 07:31
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Люди у поврежденной российской ракетой пятиэтажки во Львове, 30 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Roman Baluk)

Люди у поврежденной российской ракетой пятиэтажки во Львове, 30 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Roman Baluk)

Во Львове в результате российского обстрела в ночь на четверг, 30 июля, под завалами разрушенного многоэтажного дома на улице Патона остаются люди, продолжается спасательная операция. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Он опубликовал видео с места российского удара и сообщил, что жильцы домов помогают спасателям разбирать завалы.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в поврежденной пятиэтажке заблокирована лестница, поэтому спасатели эвакуируют жителей с помощью крана.

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Число раненых в городе возросло до 15 человек, 14 из них госпитализированы, среди них — один спасатель.

Ночью во Львове гремели взрывы. Областная военная администрация сообщала об атаке российскими ракетами и повреждении многоэтажных домов.

Также последствия массированного российского удара фиксируют в Киеве, Полтаве, Кривом Роге и других городах.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Львов Война России против Украины Ракетный удар

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