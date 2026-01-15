Российский шахед попал в центре Львова рядом с памятником Бандере (Фото: Скриншот из видео / Андрей Садовый)

Во Львове 59-летняя коммунальщица пани Оля во время обстрела РФ убирала снег возле памятника Степана Бандеры, проявив мужество, которое поразило жителей и городские власти.

Об этом в четверг, 15 января, сообщил мэр города Андрей Садовый.

Он рассказал, что 59-летняя госпожа Оля очень скромная и не хочет выходить на медиа, поэтому с ней пообщаются отдельно.

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К тому же Садовый позвонил ей, поблагодарил за мужество и отметил, что ее отвага сегодня захватила всю Украину.

Депутат Львовского городского совета и директор Института стратегии культуры во Львове Юлия Хомчин отметила, что коммунальщица ежедневно следит за чистотой и порядком во Львове уже более 10 лет.

«Передохнул и погреб дальше. Отважный человек. Или имеет несколько жизней)) Как Степан Андреевич. Стоит памятник, стоит город!» — сказала Хомчин.

Ранее Садовый сообщал, что рядом с местом попадания были тракторист и коммунальщики, которые убирали снег, но пострадавших, предварительно, нет.

По данным мэра, в результате атаки взрывной волной выбиты окна в соседнем корпусе политехники и жилых домах. Временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого. Троллейбусные маршруты № 27, № 32 и № 38 не курсируют, добавил Садовый.

Под утро 15 января во Львове прогремели взрывы на фоне предупреждения об угрозе шахедов. Впоследствии глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о попадании БПЛА в центре Львова, на улице Степана Бандеры.