Вблизи памятника Бандере. Спасатели показали место попадания российского шахеда во Львове — фото
Место попадания российского БпЛА во Львове, 15 января 2026 года (Фото: ГСЧС Украины / Telegram)
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опубликовала фото с места попадания российского беспилотника во Львове утром 15 января.
Как сообщают спасатели, вражеский БпЛА попал в детскую площадку вблизи памятника Степану Бандере.
«Пострадавших нет», — подчеркнули в ГСЧС.
В результате атаки повреждена витрина церкви святых Ольги и Елизаветы, а также окна в жилых домах.
Под утро 15 января во Львове прогремели взрывы на фоне предупреждения об угрозе шахедов. Впоследствии глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о попадании БпЛА в центре Львова, на улице Степана Бандеры.
Мэр города Андрей Садовый отметил, что вражеский дрон упал на детскую площадку у памятника Бандере.
«Символическое место — то, чего агрессор боится больше всего», — подчеркнул он.
По данным мэра, в результате атаки взрывной волной выбиты окна в соседнем корпусе политехники и жилых домах. Временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого. Троллейбусные маршруты № 27, № 32 и № 38 не курсируют.