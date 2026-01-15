Место попадания российского БпЛА во Львове, 15 января 2026 года (Фото: ГСЧС Украины / Telegram)

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опубликовала фото с места попадания российского беспилотника во Львове утром 15 января.

Как сообщают спасатели, вражеский БпЛА попал в детскую площадку вблизи памятника Степану Бандере.

«Пострадавших нет», — подчеркнули в ГСЧС.

Фото: ГСЧС Украины / Telegram

Фото: ГСЧС Украины / Telegram

В результате атаки повреждена витрина церкви святых Ольги и Елизаветы, а также окна в жилых домах.

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Фото: ГСЧС Украины / Telegram

Под утро 15 января во Львове прогремели взрывы на фоне предупреждения об угрозе шахедов. Впоследствии глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о попадании БпЛА в центре Львова, на улице Степана Бандеры.

Мэр города Андрей Садовый отметил, что вражеский дрон упал на детскую площадку у памятника Бандере.

«Символическое место — то, чего агрессор боится больше всего», — подчеркнул он.

По данным мэра, в результате атаки взрывной волной выбиты окна в соседнем корпусе политехники и жилых домах. Временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого. Троллейбусные маршруты № 27, № 32 и № 38 не курсируют.