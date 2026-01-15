Российский шахед попал в центре Львова рядом с памятником Бандере, 15 января 2026 года (Фото: Скриншот видео / Андрей Садовый)

Во Львове российский дрон во время атаки ночью в четверг, 15 января, ударил по территории детской площадки рядом с памятником Степану Бандере, сообщил мэр города Андрей Садовый.

«Символическое место — то, чего агрессор боится больше всего», — написал Садовый в Telegram.

Рядом с местом попадания были тракторист и коммунальщики, которые убирали снег, но пострадавших, предварительно, нет.

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«Взрывной волной немного задело тракториста, который убирал снег, но с ним все в порядке», — добавил Садовый.

На видео видно, как один из коммунальщиков, который стал свидетелем «прилета», сразу после падения дрона продолжил убирать снег.

По данным мэра, в результате атаки взрывной волной выбиты окна в соседнем корпусе политехники и жилых домах. Временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого. Троллейбусные маршруты № 27, № 32 и № 38 не курсируют, добавил Садовый.

Под утро 15 января во Львове прогремели взрывы на фоне предупреждения об угрозе шахедов. Впоследствии глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о попадании БпЛА в центре Львова, на улице Степана Бандеры.