Дома, школа и университет. Во Львове в результате удара российского дрона повреждены здания в трех районах

15 января, 12:00
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Российский дрон попал в детскую площадку в центре Львова (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

Российский дрон попал в детскую площадку в центре Львова (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

Во Львове в результате удара российского дрона в четверг, 15 января, были повреждены дома в трех районах города.

Об этом мэр Львова Андрей Садовый рассказал журналистам.

Он пояснил, что вражеский беспилотник попал в место на границе трех районов города.

По его данным, повреждения получили дома во Франковском, Галицком и Железнодорожном районах Львова.

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Кроме домов, в городе повреждены школа, профтехучилище и Национальный университет Львовская политехника.

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Садовый уточнил, что в результате мощной ударной волны в зданиях вылетели более 50 окон. Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки РФ.

Также во Львове повреждена церковь святых Ольги и Елизаветы, расположенная недалеко от места попадания дрона РФ. Витражи в церкви, которая является памятником архитектуры, получили повреждения.

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Утром 15 января во Львове прогремели взрывы на фоне предупреждения об атаке дронами. Впоследствии Садовый сообщил о попадании шахеда на территории детской площадки — в нескольких метрах от памятника Степану Бандере. Обошлось без пострадавших.

На опубликованных мэром Львова кадрах видно, что возле памятника во время прилета было два человека — работники коммунальных служб, которые убирали там снег. Один из них сразу после взрыва продолжил работу.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Львов Война России против Украины атака шахедов Российская агрессия

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