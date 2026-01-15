Дома, школа и университет. Во Львове в результате удара российского дрона повреждены здания в трех районах
Российский дрон попал в детскую площадку в центре Львова (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)
Во Львове в результате удара российского дрона в четверг, 15 января, были повреждены дома в трех районах города.
Об этом мэр Львова Андрей Садовый рассказал журналистам.
Он пояснил, что вражеский беспилотник попал в место на границе трех районов города.
По его данным, повреждения получили дома во Франковском, Галицком и Железнодорожном районах Львова.
Кроме домов, в городе повреждены школа, профтехучилище и Национальный университет Львовская политехника.
Садовый уточнил, что в результате мощной ударной волны в зданиях вылетели более 50 окон. Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки РФ.
Также во Львове повреждена церковь святых Ольги и Елизаветы, расположенная недалеко от места попадания дрона РФ. Витражи в церкви, которая является памятником архитектуры, получили повреждения.
Утром 15 января во Львове прогремели взрывы на фоне предупреждения об атаке дронами. Впоследствии Садовый сообщил о попадании шахеда на территории детской площадки — в нескольких метрах от памятника Степану Бандере. Обошлось без пострадавших.
На опубликованных мэром Львова кадрах видно, что возле памятника во время прилета было два человека — работники коммунальных служб, которые убирали там снег. Один из них сразу после взрыва продолжил работу.