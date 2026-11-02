Результат поражения объекта Лугакома во временно оккупированном Луганске, 2 ноября 2026 года (Фото: Exilenova+ / Telegram)

Во временно оккупированном Луганске в ночь на понедельник, 2 ноября, гремели многочисленные взрывы, город атаковали БПЛА.

По данным OSINT-канала Exilenova+, были поражены здания оператора связи Лугаком и Луганской телефонной компании (ЛТК).

В результате атаки в Луганске возникли пожары.

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По данным OSINT-аналитиков, в результате удара было уничтожено здание Лугакома, обеспечивающего мобильную связь и интернет на оккупированной территории Луганской области. Российские оккупанты используют инфраструктуру Лугакома для связи и передачи данных, пишет Exilenova+.

Фото: Exilenova+ / Telegram

После удара Лугаком прекратил работу.

Также была поражена Луганская телефонная компания, использовавшая телекоммуникационную инфраструктуру украинских компаний, присвоенную после оккупации Луганской области, пишет Exile+.

По данным мониторинга, это уже пятое поражение объектов телекоммуникационной инфраструктуры оккупантов в Луганской области за период с 21 октября по 2 ноября.

21 октября сообщалось о поражении бывшего здания Укртелекома в Луганске, где оккупанты разместили Лугаком и так называемый Центр телекоммуникационных услуг.