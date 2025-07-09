«Все летело на Луцк»: российские оккупанты ночью атаковали Волынскую область пятью ракетами и около 50 БпЛА

9 июля, 08:02
Ликвидация российского шахеда во время атаки 6 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Войска страны-агрессора России в ночь на среду, 9 июля, атаковали Волынскую область около 50 дронами и пятью ракетами, которые в основном летели на Луцк, сообщил глава областной военной администрации Иван Рудницкий.

«Этой ночью наша область снова подверглась массированной атаке. Фактически все летело на Луцк», — написал он в Telegram.

В результате удара РФ возник пожар в складских помещениях одного из предприятий Луцка и в гаражном кооперативе, ликвидация продолжается.

Пострадавших нет, информация о попадании уточняется, добавил Рудницкий.

Ранее 9 июля городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил о самой массовой воздушной атаке россиян на город с начала войны.

Также под ударом оккупантов оказалась Хмельницкая область, где поврежден частный дом. Сообщалось о работе ПВО в Ивано-Франковской области.

Воздушные силы ВСУ ночью предупреждали об ударных БпЛА и пусках ракет Кинжал с истребителей МиГ-31К.

Редактор: Юлия Рябовил

