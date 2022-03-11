Авиаудар по Луцку: оккупанты выпустили по аэродрому четыре ракеты, двое военных погибли, шесть ранены
В результате авиаудара по Луцку есть погибшие (Фото:volyn24.com)
В результате авиаудара российских оккупантов по военному аэродрому в Луцке погибли двое военнослужащих, еще шесть получили ранения.
Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.
«Сегодня утром приблизительно в 5:45 11 марта произошел обстрел четырьмя ракетами, которые, по оценкам, были выпущены из бомбардировщика армии РФ по объектам военного аэродрома Луцка. К сожалению, есть человеческие потери. Информация о погибших на данный момент: обнаружено двое погибших военнослужащих. Раненых разной степени тяжести шесть», — сказал он в видеообращении.
На данный момент ведется расчистка завалов на месте авиаудара.
Перед этим мэр Луцка Игорь Полищук сообщил об одном погибшем. Он добавил, что перед авиаударом не сработали системы оповещения.
Взрывы в районе аэродрома Луцка прогремели утром 11 марта. Также оккупанты нанесли авиаудары по Днепру и Ивано-Франковску.
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