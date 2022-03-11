Авиаудар по Луцку: оккупанты выпустили по аэродрому четыре ракеты, двое военных погибли, шесть ранены

11 марта, 09:36
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В результате авиаудара по Луцку есть погибшие (Фото:volyn24.com)

В результате авиаудара по Луцку есть погибшие (Фото:volyn24.com)

В результате авиаудара российских оккупантов по военному аэродрому в Луцке погибли двое военнослужащих, еще шесть получили ранения.

Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

«Сегодня утром приблизительно в 5:45 11 марта произошел обстрел четырьмя ракетами, которые, по оценкам, были выпущены из бомбардировщика армии РФ по объектам военного аэродрома Луцка. К сожалению, есть человеческие потери. Информация о погибших на данный момент: обнаружено двое погибших военнослужащих. Раненых разной степени тяжести шесть», — сказал он в видеообращении.

На данный момент ведется расчистка завалов на месте авиаудара.

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Перед этим мэр Луцка Игорь Полищук сообщил об одном погибшем. Он добавил, что перед авиаударом не сработали системы оповещения.

https://www.facebook.com/ihor.polishchuk/videos/277848551177454

Взрывы в районе аэродрома Луцка прогремели утром 11 марта. Также оккупанты нанесли авиаудары по Днепру и Ивано-Франковску.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луцк Война России против Украины

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