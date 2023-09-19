«Черные дни» для россиян в Крыму будут продолжаться — Юсов

19 сентября, 19:49
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Андрей Юсов (Фото:Скриншот видео Суспільне/YouTube)

Андрей Юсов (Фото:Скриншот видео Суспільне/YouTube)

Украинские силы продолжат наносить удары по российским войскам во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, украинские удары по оккупированным территориям являются частью комплекса мер.

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«Особенно часто появляются новости из Крыма и поверьте, что оккупанты ощущают эти результаты», — сказал он.

Юсов добавил, что последние дни, в том числе 13−14 сентября, являются «черными днями» для оккупантов на украинском полуострове.

«Такого количества пораженной техники и боекомплекта они давно не наблюдали. Продолжение следует, это активные меры, которые продолжаются», — добавил он.

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В ночь на 14 сентября возле Евпатории уничтожен российский ЗРК Триумф.

13 сентября в оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты заявили об атаке ракет и морских дронов («безэкипажных катеров»), признав удар по судоремонтному заводу и повреждение двух кораблей, которые якобы находились «на ремонте».

В украинской разведке заявили, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль Минск и подводная лодка Ростов-на-Дону. Они не подлежат восстановлению.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Крым Российская агрессия Война России против Украины

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