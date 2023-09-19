«Черные дни» для россиян в Крыму будут продолжаться — Юсов
Андрей Юсов (Фото:Скриншот видео Суспільне/YouTube)
Украинские силы продолжат наносить удары по российским войскам во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.
По его словам, украинские удары по оккупированным территориям являются частью комплекса мер.
«Особенно часто появляются новости из Крыма и поверьте, что оккупанты ощущают эти результаты», — сказал он.
Юсов добавил, что последние дни, в том числе 13−14 сентября, являются «черными днями» для оккупантов на украинском полуострове.
«Такого количества пораженной техники и боекомплекта они давно не наблюдали. Продолжение следует, это активные меры, которые продолжаются», — добавил он.
Россияне сообщают об атаке дронов на Крым и Москву
В ночь на 14 сентября возле Евпатории уничтожен российский ЗРК Триумф.
13 сентября в оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты заявили об атаке ракет и морских дронов («безэкипажных катеров»), признав удар по судоремонтному заводу и повреждение двух кораблей, которые якобы находились «на ремонте».
В украинской разведке заявили, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль Минск и подводная лодка Ростов-на-Дону. Они не подлежат восстановлению.