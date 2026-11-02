В Кировоградской области в результате атаки РФ горело транспортное предприятие — фото

2 ноября, 08:18
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Пожар в Кировоградской области в результате обстрела РФ 1 ноября 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Кировоградской области)

Пожар в Кировоградской области в результате обстрела РФ 1 ноября 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Кировоградской области)

В Кропивницком районе Кировоградской области в результате российской атаки дронами вечером 1 ноября произошло попадание в транспортное предприятие и возник пожар, сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.

Погибших и пострадавших нет.

В ГСЧС сообщили, что пожар уже ликвидирован. Спасатели работали под постоянной угрозой повторных обстрелов.

Управление ГСЧС в Кировоградской области
Фото: Управление ГСЧС в Кировоградской области
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Управление ГСЧС в Кировоградской области
Фото: Управление ГСЧС в Кировоградской области
Управление ГСЧС в Кировоградской области
Фото: Управление ГСЧС в Кировоградской области

Поздно вечером 1 ноября Воздушные силы ВСУ сообщали о реактивных БПЛА в направлении Кропивницкого.

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Всего за ночь Россия применила против Украины 193 ударных БПЛА типа Shahed, 75 из которых — реактивные. ПВО обезвредила 154 дрона, в том числе 58 реактивных, сообщили Воздушные силы. Последствия атаки фиксируются в Харьковской, Полтавской и других областях.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Кировоградская область Война России против Украины Кропивницкий атака дронами

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