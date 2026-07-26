Россияне атаковали Эпицентр в Кривом Роге

Обновлено в 11:55. Председатель областного совета Николай Лукашук уточнил, что россияне атаковали Эпицентр. По его словам, это уже третий магазин компании в Днепропетровской области, по которому российские войска нанесли удар за время полномасштабной войны. Гипермаркет в Кривом Роге работал почти 19 лет и обеспечивал рабочими местами 400 человек.

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Обновлено в 10:31. Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что россияне продолжают атаковать торговый центр реактивными шахедами. В городе прогремел взрыв, еще несколько БПЛА движутся в направлении города.

«Враг нанес удар по Кривому Рогу. В торговом центре начался пожар», — сообщал Александр Ганжа утром.

Информация о пострадавших уточняется.

В ночь на 26 июля Россия атаковала Украину беспилотниками и баллистическими ракетами. В частности, взрывы гремели в Харькове и Киеве.

В Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах столицы произошли пожары.