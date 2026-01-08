«Пострадал ребенок». СМИ показали первые минуты после ракетного удара РФ в Кривом Роге, количество раненых возросло до 13

Как сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры, оккупанты ударили по Кривому Рогу двумя баллистическими ракетами Искандер-М (Фото: t.me/dnipr_gp_gov_ua/)

В Сети опубликовали ролик, на котором запечатлены первые минуты после удара баллистическими ракетами , который вечером 8 января нанесли российские оккупанты по Кривому Рогу.

Видео было выложено в Telegram-канале Суспільного.

Как сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуре, по предварительной версии событий, оккупанты ударили по Кривому Рогу двумя баллистическими ракетами типа Искандер-М.

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«По состоянию на 19:00 известно о 12 раненых, среди них ребенок. Повреждены жилые дома, транспортные средства. Сейчас продолжается спасательная операция, привлечены все необходимые службы. Прокуроры продолжают документировать военное преступление РФ», — подытожили в ведомстве.

Позже и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко сообщил, что количество пострадавших возросло до 13.

Фото: t.me/dnipr_gp_gov_ua/

Армия страны-агрессора России вечером 7 января осуществила одну из крупнейших атак на Кривой Рог, в результате которой известно о пострадавших, а также наблюдались перебои с электричеством, водой и теплом.

По состоянию на 8 января в городе без электроэнергии остаются 38 983 абонента, без отопления — около 2500 многоквартирных домов.

Минэнерго сообщало, что в результате российской атаки были полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области. Утром в Запорожской ОГА сообщили о восстановлении электроэнергии и теплоснабжения после первого за четыре года тотального блэкаута.

В Днепропетровской области без света остаются, по данным ДТЭК, около 600 тысяч человек, около миллиона жителей — без тепла и воды.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил о чрезвычайной ситуации национального уровня.