Армия страны-агрессора России вечером 7 января осуществила одну из крупнейших атак на Кривой Рог , в результате которой известно о пострадавших, а также наблюдались перебои с электричеством, водой и теплом.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.

По его словам, на утро 8 января ситуация в Кривом Роге остается тяжелой, но контролируемой. В течение ночи в городе работал штаб, где были задействованы спасатели, энергетики, коммунальщики и представители всех уровней власти.

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«Вчера днем и вечером враг совершил одну из крупнейших комбинированных атак на Кривой Рог за все время полномасштабного вторжения», — написал Вилкул.

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В результате обстрела пострадали восемь человек, двое из которых остаются в больнице на стационаре.

Председатель Совета обороны города отметил, что ситуация с электроснабжением в Ингулецком, части Металлургического и Долгинцевского районов остается сложной. Там сейчас без света остаются почти 29 тысяч абонентов, а энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии. Водоснабжение на юге города поддерживается генераторами, и ситуация стабилизирована, добавил Вилкул.

Он подчеркнул, что большинство котельных уже работают в штатном режиме, кроме одной в Ингулецком районе, которая функционирует от генератора, и подача тепла там только начинается. В городе также зафиксированы порывы из-за гидроударов.

Больницы работают на генераторах, все пункты несокрушимости активны и получили указание использовать резервное питание при необходимости, подчеркнул Вилкул.

Он добавил, что электротранспорт в Ингулецком районе восстановлен и он курсирует по всему городу, однако школы и садики там будут работать дистанционно.

В ночь на 8 января в области сбили 31 вражеский беспилотник. В Криворожском районе оккупанты повредили инфраструктуру, а в Никопольском нанесли удары из тяжелой артиллерии и FPV-дронами, однако потерь нет.

Ранее сообщалось, что вечером 7 января страна-агрессор Россия массированно атаковала дронами критическую инфраструктуру Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего регионы почти полностью обесточены, исчезло водоснабжение, сообщало Минэнерго.

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Всего в ночь на 8 января Россия запустила по Украине 97 дронов, зафиксировано попадание 27 беспилотников на 13 локациях.

