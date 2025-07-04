Вечерние удары РФ по Кривому Рогу: оккупанты попали по объекту инфраструктуры, восемь раненых

Вечером в пятницу, 4 июля, страна-агрессор Россия в очередной раз нанесла удар по Кривому Рогу . В результате атаки ранения получили три человека, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Обновлено в 21:22. Число пострадавших в Кривом Роге возросло до восьми, сообщил глава ОВА Сергей Лысак. В городе повреждены два многоквартирных дома, учебное заведение, гостиница и машины.

Обновлено в 20:25. Александр Вилкул сообщил, что количество раненых в результате вечерней атаки возросло до семи, один из них в тяжелом состоянии, трое — в среднем. Пожар в результате утренней атаки был потушен около 20:00.

В ГСЧС также показали фото из Кривого Рога после атаки РФ.

По его словам, россияне попали в объект гражданской инфраструктуры. На месте происшествия работают спасатели и коммунальные службы.

В городе также развернули штаб помощи пострадавшим — там будут выдавать строительные материалы и принимать заявления на получение материальной помощи от городских властей.

В течение дня оккупанты несколько раз атаковали Кривой Рог шахедами, в результате чего пострадали шесть человек.

СМИ сообщали, что в городе были перебои со светом.

В ночь на 4 июля страна-агрессор атаковала Украину рекордным количеством целей — 550, в том числе 539 дронами и 11 ракетами, в том числе одним Кинжалом. ПВО обезвредила 476 дронов и две крылатые ракеты Искандер-К.

Основным направлением удара был Киев, где в результате комбинированной атаки дронами и баллистикой РФ 26 человек пострадали и один человек погиб. Зафиксировано падение обломков в пяти районах, возникли многочисленные пожары.