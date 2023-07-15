Почти 130 домов и семь больниц. Вилкул уточнил данные о масштабах повреждений в Кривом Роге 15 июля, 04:21 14 июля в Кривом Роге было повреждено 127 многоквартирных домов (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

В Кривом Роге в результате вражеской атаки ночью 14 июля, согласно обновленным данным, пострадали почти 130 многоквартирных и десятки частных домов, почти четверть сотни учебных заведений и сем медицинских учреждений.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.



Он напомнил, что в ночь на 14 июля в небе над Днепропетровской областью силами и средствами ПВО было уничтожено шесть дронов противника.

Видео дня

«Но, к сожалению, в Кривом Роге есть попадания — по коммунальному предприятию, в одноэтажное административное здание и боксы для хранения техники. Пожар был оперативно ликвидирован. Ранен 56-летний мужчина, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь», — рассказал он на брифинге.

Появились обновленные данные по поврежденной инфраструктуре в городе, где комиссии проверяли каждый объект. Так, во время вчерашней ночной воздушной атаки в Кривом Роге пострадали:

127 многоквартирных домов,

22 частных домов,

24 учебных заведения,

7 медицинских учреждений,

была перебита линия электропередачи и водовод.

Для людей организован подвоз воды. Для ликвидации последствий «прилетов» была оперативно привлечена строительная техника, обеспечен подвоз строительных материалов для граждан и организаций, развернуты оперативные штабы.

В ночь на 14 июля в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. В Кривом Роге и в Одесской области прогремели взрывы. Силы ПВО сбили над Украиной 16 ударных дронов и семь разведывательных беспилотников.