«Пытаются заморозить город»: Россия массированно атакует дронами критическую инфраструктуру Кривого Рога

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

По его словам, атака продолжается, в воздухе все еще остаются российские дроны. О последствиях ударов пока не сообщалось.

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Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что россияне пытаются «заморозить» Кривой Рог, нанося удары по критической инфраструктуре. Он призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Днем 10 ноября российский дрон попал в объект критической инфраструктуры в Днепре: погибли два человека, по меньшей мере четверо ранены. Утром дрон также атаковал пригородный электропоезд в Сумах — обошлось без пострадавших.

В ночь на 10 ноября, по данным Воздушных сил, Россия атаковала Украину баллистической ракетой и 162 беспилотниками. Последствия ударов были зафиксированы, в частности, и в Кривом Роге.