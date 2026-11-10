«Пытаются заморозить город»: Россия массированно атакует дронами критическую инфраструктуру Кривого Рога
Россия массированно атакует дронами критическую инфраструктуру Кривого Рога (Фото: ГСЧС Днепропетровской области)
Вечером во вторник, 10 ноября, Россия атакует Кривой Рог беспилотниками. Целью оккупантов стали объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
По его словам, атака продолжается, в воздухе все еще остаются российские дроны. О последствиях ударов пока не сообщалось.
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что россияне пытаются «заморозить» Кривой Рог, нанося удары по критической инфраструктуре. Он призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
Днем 10 ноября российский дрон попал в объект критической инфраструктуры в Днепре: погибли два человека, по меньшей мере четверо ранены. Утром дрон также атаковал пригородный электропоезд в Сумах — обошлось без пострадавших.
В ночь на 10 ноября, по данным Воздушных сил, Россия атаковала Украину баллистической ракетой и 162 беспилотниками. Последствия ударов были зафиксированы, в частности, и в Кривом Роге.