Атака на Кривой Рог. Поиски завершены: один погибший и 54 раненых, среди которых девять сотрудников полиции 8 сентября, 13:36 Всего в результате российского удара по Кривому Рогу пострадали 54 человека, еще один погиб (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В Кривом Роге Днепропетровской области завершили поисково-спасательные работы после ракетного удара России по административному зданию в центре города в пятницу, 8 сентября. Всего пострадали 54 человека, погиб один полицейский.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, по состоянию на 13:30 известно, что среди раненых девять сотрудников полиции.

«Для усиления в город прибыли дополнительные полицейские группы из соседних регионов», — добавил глава МВД.

Видео дня

В пятницу утром, 8 сентября, Россия нанесла ракетный удар по центру Кривого Рога, попав в одно из админзданий полиции. По данным МВД, трое спасенных стражей троих в тяжелом состоянии в больнице, еще один погиб.

В результате атаки повреждены 14 админзданий, культовое сооружение, 17 многоквартирных и четыре частных дома. Также повреждения получили около 40 автомобилей.