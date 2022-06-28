Атака оккупантов на Кременчуг: количество жертв возросло до 18 28 июня, 07:04 18 человек погибли в ТРЦ в Кременчуге после ракетной атаки РФ (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Жертвами ракетной атаки террористического государства России на Кременчуг стали уже 18 человек.

Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Он добавил, что на месте происшествия продолжают работать спасатели.

По информации ГСЧС, за медицинской помощью обратилось 59 человек, из них 25 были госпитализированы в больницу интенсивного лечения Кременчуга.

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«28 июня поисково-спасательные работы продолжаются, осуществляется разборка поврежденных строительных конструкций с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

27 июня РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре во время удара находились более тысячи человек, «количество жертв невозможно даже представить». Глава государства подчеркнул, что удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии и таким образом страна-агрессор продолжает вымещать злость на гражданских.

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что подано более 40 заявок о пропавших без вести людей. Антон Геращенко сообщил, что российские войска нанесли два удара по Кременчугу — вторая ракета упала на пустыре.

В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.

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