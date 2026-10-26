Россияне нанесли удар по Краматорской громаде: погиб человек, среди 10 раненых — ребенок

26 октября, 14:16
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Россияне нанесли удар по Краматорской громаде (Фото: Вадим Филашкин / Донецкая ОВА)

Россияне нанесли удар по Краматорской громаде (Фото: Вадим Филашкин / Донецкая ОВА)

В понедельник, 26 октября, российские войска нанесли удар по Краматорской громаде Донецкой области. В результате атаки погиб один человек, среди раненых — 13-летняя девочка. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Утром россияне нанесли четыре удара по Ясногорке. Местные власти устанавливают точное число пострадавших и объемы повреждений.

«Напоминаю, что на всей территории Краматорской громады продолжается обязательная эвакуация семей с детьми в принудительном порядке. Это не прихоть — это единственная возможность уберечь детей», — подчеркнул Филашкин.

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Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Фото: Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Фото: Вадим Филашкин / Донецкая ОВА

Ранее информационно-просветительский отдел УПЦ сообщил, что в результате российских обстрелов Краматорска в Донецкой области 25 октября серьезные повреждения получили Покровский и Николаевский храмы. В святынях повреждена кровля, выбиты окна и двери.

По словам местных верующих, вся церковь усыпана обломками; часть из них выбила Царские врата в правом приделе. Также повреждены центральный купол и крыша, выбиты двери и окна, изуродована прихрамовая территория.

https://www.facebook.com/Church.ua/posts/1522714126567544?ref=embed_post

Ранее в результате российских атак серьезные повреждения получил храм святого Иоанна Предтечи в Краматорске, а также были фактически разрушены пятидесятническая церковь Добрая весть и храм святого Александра Невского.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Краматорск Донецкая область Обстрел Дети

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