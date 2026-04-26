Россияне атаковали жилую застройку в Краматорске: два человека погибли
Последствия удара россиян по Краматорску 26 апреля (Фото: Донецкая областная прокуратура)
Российские войска в воскресенье, 26 апреля, атаковали жилую застройку в Краматорске, в результате чего погибли два человека, сообщили в Донецкой областной прокуратуре.
Женщина и мужчина получили ранения, несовместимые с жизнью. На момент атаки они находились на улице, отметили правоохранители.
Также 50-летний мужчина получил минно-взрывную травму, перелом и осколочное ранение, он находится в состоянии средней тяжести.
В результате российского удара повреждены восемь жилых домов. Окончательные последствия и тип вооружения устанавливаются.
В ночь на 26 апреля россияне атаковали Украину 144 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с шести направлений.
Противовоздушной обороной сбито/подавлено 124 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение обломков на шести локациях.