Россияне атаковали жилую застройку в Краматорске: два человека погибли

Российские войска в воскресенье, 26 апреля, атаковали жилую застройку в Краматорске , в результате чего погибли два человека, сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Женщина и мужчина получили ранения, несовместимые с жизнью. На момент атаки они находились на улице, отметили правоохранители.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Также 50-летний мужчина получил минно-взрывную травму, перелом и осколочное ранение, он находится в состоянии средней тяжести.

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В результате российского удара повреждены восемь жилых домов. Окончательные последствия и тип вооружения устанавливаются.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура

В ночь на 26 апреля россияне атаковали Украину 144 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с шести направлений.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 124 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение обломков на шести локациях.