Войска РФ атаковали шахедами железную дорогу в Житомирской области, погибла женщина

В Житомирской области шахеды РФ повредили железную дорогу (Фото: Управление ГСЧС в Житомирской области)

Войска страны-агрессора России нанесли удар дронами по Житомирской области, в результате чего погибла одна женщина. Об этом сообщает руководитель областной военной администрации Виталий Бунечко в четверг, 23 апреля.

Оккупанты ударили по гражданской транспортной инфраструктуре. Согласно опубликованной ОВА фотографии, речь идет о железной дороге.

На месте работают спасатели, ремонтные бригады и правоохранительные органы, добавили в ОВА.

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Утром 23 апреля Воздушные силы ВСУ сообщали о группе ударных БпЛА на Коростень Житомирской области. Всего ночью Россия атаковала Украину 155 дронами, в том числе реактивными, ПВО обезвредила 139 из них.

В Днепре в результате массированной атаки РФ 2 погибших и 10 раненых, есть попадание в 13-этажный дом.