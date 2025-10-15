Удар РФ по гуманитарному конвою ООН в Херсонской области: под обстрел попала команда ВОЗ, которая доставляла медикаменты

Два грузовика ООН сгорели в результате российского обстрела, 14 октября 2025 года (Фото: World Health Organization Ukraine / Facebook)

Команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) попала под обстрел во время доставки медикаментов в город Белозерка в Херсонской области , заявил генеральный директор Тедрос Аданом Гебреисус в соцсети X в среду, 15 октября.

По его словам, два грузовика ВОЗ были повреждены, но они смогли доставить медицинские средства в Белозерку.

«Гуманитарные работники не являются целью. Нападения на гуманитарных работников должны прекратиться», — написал глава организации.

Автомобили ВОЗ доставляли гуманитарную помощь в составе конвоя ООН, о нападении на который сообщалось 14 октября.

На сайте украинского представительства организации сказано, что межведомственная колонна из четырех гуманитарных грузовиков с эмблемами ООН попала под российский обстрел в Херсонской области. Когда гуманитарные работники прибыли в прифронтовую Белозерку, начался интенсивный артиллерийский огонь, а позже, во время разгрузки, началась атака дронами.

Гуманитарные работники не пострадали, но два грузовика загорелись, говорится в сообщении.

«Умышленные нападения на гуманитарных работников и гуманитарные активы являются грубым нарушением международного гуманитарного права и могут квалифицироваться как военное преступление», — добавили в ООН.

В организации отметили, что грузовики доставляли в Белозерку безрецептурные аптечки и травмнаборы от ВОЗ.

14 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил нападение на гуманитарных работников на Херсонщине и призвал государства-члены ООН отреагировать на российский удар по конвою.