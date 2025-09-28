«Сегодня это было особенно заметно». Российские оккупанты изменили тактику во время ударов шахедами — мэр Конотопа

28 сентября, 13:08
Поделиться:
Утром 28 сентября российские оккупанты атаковали Конотоп в Сумской области (Фото: Анна Матвиенко/Суспільне Суми)

Утром 28 сентября российские оккупанты атаковали Конотоп в Сумской области (Фото: Анна Матвиенко/Суспільне Суми)

Утром 28 сентября российские оккупанты атаковали Конотоп Сумской области беспилотниками, во время удара россияне применили новую тактику.

Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин в комментарии Суспільне.

«Удар средней тяжести по городу. Нам придется определенный период времени восстанавливаться. Они сейчас изменили тактику. Шахед не сразу бьет в ту цель, куда запланировано. Он делает круги вокруг города, чтобы оказать давление на жителей. Сегодня это было особенно заметно. Эти пять или семь шахедов по очереди заходили», — рассказал Семенихин.

Реклама

Читайте также:
В результате атаки на Киев повреждено здание Института кардиологии, там погибли два человека

По информации Семенихина, из-за попадания в центре города поврежден трамвай. Погибших нет.

В Конотопской громаде к медикам обратились мужчина и женщина. Предварительно, они получили легкие травмы, сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

28 сентября в результате атаки РФ на Сумскую область погиб человек, еще четыре — получили ранения. Известно о гибели 59-летнего мужчины в Зноб-Новгородской громаде. Повреждены три частных жилых дома, бытовое помещение и магазин, а также два транспортных средства.

Кроме этого, ночью враг нанес удар по городу Сумы беспилотником. Произошло возгорание пяти частных грузовых автомобилей. Пока информации о пострадавших не поступало, уточнили в полиции.

28 сентября РФ массированно атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА. В Киеве погибли по меньшей мере три человека, среди них — 12-летняя девочка. В Запорожье ракета попала в многоэтажный дом. Ранения получили более 20 человек.

В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по винному заводу, в результате чего были уничтожены цех и склад готовой продукции.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Конотоп Сумская область Война России против Украины Российская агрессия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies