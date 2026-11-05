Вечером в среду, 4 ноября, в Бучанском районе Киевской области в результате российской атаки вспыхнул пожар на территории склада.

Об этом в Telegram сообщил начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

По его словам, информация о пострадавших в настоящее время устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Святошинском и Голосеевском районах Киева возникли пожары в результате падения обломков БПЛА.

Реклама

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Святошинском районе загорелась кровля частного дома. В Голосеевском районе обломки упали на открытой территории, вызвав пожар.