В Киевской области в результате российской атаки вспыхнул пожар на складе — ОВА
Россияне атаковали Киевскую область (Фото: REUTERS / Stringer)
Вечером в среду, 4 ноября, в Бучанском районе Киевской области в результате российской атаки вспыхнул пожар на территории склада.
Об этом в Telegram сообщил начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко.
По его словам, информация о пострадавших в настоящее время устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Святошинском и Голосеевском районах Киева возникли пожары в результате падения обломков БПЛА.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Святошинском районе загорелась кровля частного дома. В Голосеевском районе обломки упали на открытой территории, вызвав пожар.