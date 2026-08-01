Ночная атака РФ на Киевскую область: вспыхнули пожары на складах, повреждены дома, ранены два человека

1 августа, 06:00
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Последствия российского удара по Киевской области в ночь на 1 августа (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

Последствия российского удара по Киевской области в ночь на 1 августа (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

В ночь на субботу, 1 августа, в Бучанском районе Киевской области в результате российской атаки пострадали два человека.

Обновлено в 05:57. В ГСЧС показали последствия российской атаки на Киевскую область.

По информации экстренных служб, в настоящее время спасатели ликвидируют пожар на одном из промышленных объектов в Бучанском районе.

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ГСЧС Украины/Telegram
Фото: ГСЧС Украины/Telegram
ГСЧС Украины/Telegram
Фото: ГСЧС Украины/Telegram
ГСЧС Украины/Telegram
Фото: ГСЧС Украины/Telegram
ГСЧС Украины/Telegram
Фото: ГСЧС Украины/Telegram
ГСЧС Украины/Telegram
Фото: ГСЧС Украины/Telegram
ГСЧС Украины/Telegram
Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Об этом сообщили в Киевской ОВА.

По информации ОВА, женщина 1981 года рождения получила резаные раны головы и стопы. Ей оказали необходимую медицинскую помощь в больнице, после чего она будет проходить амбулаторное лечение.

Также пострадал мужчина 2005 года рождения. Он получил резаную рану спины. Госпитализация не потребовалась, медики оказали ему необходимую помощь.

Кроме того, в Вышгородском районе Киевской области в результате атаки поврежден частный жилой дом.

Ранее в Киевской областной военной администрации сообщали, что в Бучанском районе в результате российской атаки возникли пожары на складских объектах и в жилой застройке.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Киевская область Война России против Украины

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