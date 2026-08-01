Ночная атака РФ на Киевскую область: вспыхнули пожары на складах, повреждены дома, ранены два человека
Последствия российского удара по Киевской области в ночь на 1 августа (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)
В ночь на субботу, 1 августа, в Бучанском районе Киевской области в результате российской атаки пострадали два человека.
Обновлено в 05:57. В ГСЧС показали последствия российской атаки на Киевскую область.
По информации экстренных служб, в настоящее время спасатели ликвидируют пожар на одном из промышленных объектов в Бучанском районе.
Об этом сообщили в Киевской ОВА.
По информации ОВА, женщина 1981 года рождения получила резаные раны головы и стопы. Ей оказали необходимую медицинскую помощь в больнице, после чего она будет проходить амбулаторное лечение.
Также пострадал мужчина 2005 года рождения. Он получил резаную рану спины. Госпитализация не потребовалась, медики оказали ему необходимую помощь.
Кроме того, в Вышгородском районе Киевской области в результате атаки поврежден частный жилой дом.
Ранее в Киевской областной военной администрации сообщали, что в Бучанском районе в результате российской атаки возникли пожары на складских объектах и в жилой застройке.