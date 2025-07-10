Последствия в четырех районах. Массированная атака РФ на Киевскую область продолжалась почти 10 часов: вспыхнули пожары, повреждены жилые дома

10 июля, 07:30
Взрыв беспилотника освещает небо над Киевом во время массированной атаки России, 10 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Взрыв беспилотника освещает небо над Киевом во время массированной атаки России, 10 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В Киевской области в результате массированной атаки РФ зафиксированы повреждения в четырех районах.

Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram.

Он отметил, что ночная атака продолжалась почти 10 часов. Страна-агрессор Россия использовала ударные дроны и ракеты.

По его данным, в Обуховском районе получил ранения 51-летний мужчина, его госпитализировали.

В то же время в Броварском районе повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В них выбиты окна и двери, а также посечены фасады. Еще в одном частном доме вспыхнул пожар, который уже ликвидировали. Также повреждены два автомобиля.

Калашник уточнил, что количество поврежденных домов в Броварском районе сейчас уточняется.

В Бориспольском и Обуховском районах также обнаружены поврежденные частные дома. Кроме того, в Вышгородском районе потушили пожар гаражного помещения.

В ОВА добавили, что оперативные группы продолжают работы по фиксации последствий российского удара.

В ночь на 10 июля российские войска массированно атаковали Киев шахедами и баллистикой. Последствия атаки фиксируют в пяти районах. Погибли два человека, еще 14 — получили травмы.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Киевская область Война России против Украины ракетная атака атака шахедов Киев

