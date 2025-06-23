Россия уничтожила клинику в Белой Церкви, где проходили реабилитацию дети с инвалидностью и военные после плена

Как рассказали медики, российский обстрел разрушил здание клиники, реабилитационное и физиотерапевтическое отделение, а также отделение стационара. (Фото: www.facebook.com/csmbilacerkva)

В ночь с 22 на 23 июня в результате обстрела страны-агрессора РФ была разрушена клиника ЦСМ. Белая Церковь в Киевской области, в которой проходили реабилитацию дети с инвалидностью, а также украинские военнослужащие после ранений и плена.

Об этом сообщается на Facebook-странице медицинского учреждения.

Согласно в тексте, в клинике обычно восстанавливались дети из Фастовского учебно-реабилитационного центра, пациенты, которые пережили инсульт, паллиативные больные, а также украинские военнослужащие после ранений и плена.

Как рассказали медики, российский обстрел разрушил здание клиники, реабилитационное и физиотерапевтическое отделение, а также отделение стационара.

«Прямым попаданием уничтожена клиника, где дети с инвалидностью получали шанс на полноценную жизнь. (…)Сегодня эта надежда похоронена под обломками. Полностью уничтожено здание, реабилитационное и физиотерапевтическое отделение, стационар. Мы склоняем голову перед основателем и командой клиники. Мы глубоко сочувствуем и просим всех не быть равнодушными — присоединяйтесь к сбору средств на восстановление клиники», — сообщили представители благотворительной организации TulSun Foundation, которые поддерживали данную клинику более двух лет.

Кроме того, в ночь на 23 июня вражеская ракета ударила в здание лицея в Белгород-Днестровском (Одесская область).

Как сообщил глава Министерства образования и науки Оксен Лисовый, часть помещения лицея разрушена, а также произошел пожар.

На данный момент известно о двух погибших и 12 пострадавших, а учеников в лицее на момент удара не было, поскольку продолжаются летние каникулы, написал чиновник.

«Это часть целенаправленной стратегии запугивания. Россия бьет не только по объектам, но и по психологической устойчивости. Ее цель — создать ощущение постоянной угрозы, посеять страх, выбить из ритма общество», — подытожил Лисовый.

Как ранее сообщали Воздушные силы ВСУ, войска страны-агрессора России в ночь на 23 июня атаковали Украину 368 средствами воздушного нападения: 352 шахедами и дронами-имитаторами, 11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и пятью крылатыми ракетами Искандер-К.

Как уточнили украинские офицеры, ПВО обезвредила 354 средства воздушного нападения противника, 158 были сбиты огневыми средствами, 196 — локально потеряны:

146 БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов — сбиты, 193 — локально потеряны;

семь баллистических ракет Искандер-М/KN-23 — сбито, еще три — локально потеряны;

пять крылатых ракет Искандер-К сбиты.

В результате российского обстрела зафиксированы прямые попадания в шести локациях, а также падение обломков в 25 локациях в Киеве и области.