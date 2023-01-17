По Киеву россияне ударили комплексами С-400 из Брянской области — Игнат 17 января, 22:21 Обломок ракеты, упавшей на Киев 14 января (Фото:Александр Ткаченко / Telegram)

Во время массированного ракетного обстрела 14 января Россия ударила по Киеву ракетами комплекса С-400 с территории Брянской области.

Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире 5 канала.

Игнат напомнил, что оккупанты атакуют комплексами С-300 и С-400 прифронтовые города Украины с начала полномасштабного вторжения.

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«Уже полгода вся прифронтовая зона под ударами этих ракет. Ничего нового нет. Изменилось только направления, с которого они это сделали — из Брянской области», — сказал спикер.

Он добавил, что комплекс С-400 бьет на более чем 200 км.

«Необходимо осуществлять мероприятия по противодействию. Соответствующие шаги уже сделаны», — заявил Игнат.

14 января Россия атаковала Киев. Вражеская ракета попала в один из объектов инфраструктуры Киева.

В Голосеевском районе из-за падения обломков произошло возгорание в складском металлическом здании. А в Дарницком районе обломками ракеты повреждено два автомобиля.

Игнат заявлял, что Россия атаковала Киев ракетами, летевшими с северного направления по баллистической траектории.