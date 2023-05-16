«Избежать утечки». Что делать с камерами видеонаблюдения, которые оперативно информируют Россию о работе украинской ПВО — Игнат 16 мая, 12:29 NV Премиум Вспышка после взрыва ракеты освещает Киев. 16 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат после самой плотной атаки на Киев за время войны прокомментировал в эфире Radio NV информацию, что врагу во время обстрелов помогают камеры видеонаблюдения, расположенные в украинских городах.

«Понятно, что работа камер нужна в разных институциях — следить за правопорядком в государстве и так далее. Это очень нужные вещи. Но, возможно, какие-то корректировки во время работы ПВО, не исключаю, нужно все же делать. Так как камеры отслеживают [ситуацию] в режиме онлайн, передают это изображение на ютуб-каналы. И, таким образом, враг видит в реальном режиме времени [последствия своих действий]», — говорит Игнат.

Видео дня

По его мнению, военные администрации будут работать с Вооруженными силами, чтобы скоординировать действия и решить проблему:

«Нужно скоординироваться с местными администрациями, чтобы упорядочить этот вопрос. Но кроме камер есть немало жителей, граждан, снимающих [работу ПВО на] мобильные телефоны, выкладывающих в свои социальные сети. Поэтому избежать утечки вряд ли удастся на сегодняшний день, но ограничить все же врага в оперативном информировании нужно».

16 мая Россия атаковала Киев баллистическими, крылатыми ракетами и БПЛА.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне применили:

шесть аэробалистических ракет Х-47М2 Кинжал из шести самолетов МиГ-31К;

девять крылатых ракет Калибр с кораблей в Черном море;

три ракеты наземного базирования (С-400, Искандер-М).

Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВС Украины, однако обломки упали, по меньшей мере, в четырех районах города.

В соцсетях вызвало волну возмущения, что ряд пользователей и блогеров опубликовали видео работы ПВО во время массированного ракетного удара РФ.

