Полиция установила личности еще девяти жителей Киева, которые публиковали в соцсетях видео работы ПВО. Их передали СБУ 31 мая, 11:35 Киев во время российской атаки в ночь на 30 мая (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Полиция установила личности еще девяти жителей Киева, которые снимали и незаконно публиковали в соцсетях видео работы противовоздушной обороны во время российской атаки на столицу.

Об этом полиция Киева сообщила в среду, 31 мая.

Среди нарушителей двое мужчин и семь женщин в возрасте от 23 до 49 лет. Всех доставили в отделения полиции, где с ними провели беседу оперативные сотрудники, а те дали разъяснения.

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«Своими действиями они могли раскрыть специфику работы ПВО», — подчеркнули правоохранители.

Сейчас всех фигурантов передали сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения всех обстоятельств.



Фото: Полиция Киева

17 мая СБУ разоблачила шестерых блогеров, которые также снимали и распространяли фото и видео работы ПВО — следователи открыли дело. Также киберспециалисты заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу противовоздушной обороны.

Воздушные силы ВСУ призывают не снимать и не выкладывать в Сеть:

фото и видео пусков украинских ракет противовоздушной обороны;

фото и видео позиций средств ПВО;

свои мысли, какое украинское оружие где может стоять и что прикрывать;

сколько единиц техники видели или пусков ракет слышали.