Минобороны показало, как в небе над Киевом уничтожали Шахеды — видео 8 мая, 20:16 Уничтожение иранского дрона в небе над Киевом, 8 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Министерство обороны Украины опубликовало в Twitter видео работы украинской ПВО над Киевом.

В ведомстве напомнили, что ночью 8 мая российские оккупанты запустили по Украине 35 дронов-камикадзе Shahed. Из них 30 пытались атаковать Киев.



«В этот День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне современные нацисты — рашисты — разрушают мирные города. Империя, о которой они мечтают, канет в забвение. Так же, как и ее предшественники», — подчеркнули в Минобороны.

Видео дня

В ночь на 8 мая Россия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе. Все 35 дронов сбили силы ПВО. В результате атаки в столице пострадали пять человек, обломки дронов упали на жилой дом и взлетную полосу аэропорта Жуляны.

По Одесской области враг ударил ракетами Х-22. От взрыва на территории складского помещения продовольственного предприятия погиб один человек, еще двое — пострадали.

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил, что за сутки российские оккупанты нанесли 11 ракетных, 59 авиаударов и 76 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня.