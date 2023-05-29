«Это может повториться». Сегодняшний обстрел Киева стал одним из самых тяжелых дней войны — Жовква 29 мая, 23:05 Обломки ракеты в Киеве после российской атаки, 29 мая (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Сегодняшний день, 29 мая, стал одним из самых тяжелых для Украины во время войны после того, как Россия нанесла очередной удар по Киеву, заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

Об этом он заявил в комментарии Sky news.

Он уточнил, что это может повториться.

«Это практически реальность, в которой мы живем каждый день и каждую ночь. Это один из самых тяжелых дней во время войны, и, к сожалению, мы думаем, что это может повториться», — заявил он.

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Отвечая на вопрос, почему Москва нацелилась на Киев, а не на военные объекты, Жовква заявил, что российские силы атакуют гражданские районы, чтобы «помешать Украине сделать то, что она планирует сделать на поле боя» — имея в виду ожидаемое контрнаступление ВСУ.

При этом он добавил, что Украина получает помощь оружием «в гораздо большем количестве и качестве» от международного сообщества в рамках подготовки к контрнаступлению. В то же время он сообщил, что Украине по-прежнему нужно «все больше и больше систем противовоздушной обороны».

«Нам нужны истребители как часть противовоздушной обороны, потому что там, где у нас недостаточно зенитных и противоракетных систем, мы используем самолеты», — заявил Жовква.

Россия атаковала Украину в понедельник днем, 29 мая, 11 баллистическими и крылатыми ракетами. Силы противовоздушной обороны уничтожили все над Киевом и областью.

Россия нанесла второй массированный удар по Киеву за сутки и 16-й за май. Власти сообщили, что во время дневной атаки обломки ракет упали в нескольких районах столицы. Также, по словам мэра Виталия Кличко, госпитализировали одного человека.

В ночь на 29 мая силы ПВО уничтожили 37 крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе, запущенных Россией. В районе Киева сбили более 40 воздушных целей.