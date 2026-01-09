Массированная атака на Киев. В Сети появились видео российских ударов по столице

В ночь на 9 января российские оккупанты массировано атаковали Киев , есть разрушенные жилые дома.

В Сети появились видео российского удара на столицу. В частности, на кадрах видно прямые попадания шахедов по многоэтажкам, а также слышны звуки взрывов.

В ночь на 9 января страна-агрессор Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область шахедами, баллистическими и крылатыми ракетами.

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По последним данным, погибли четыре человека, 24 — пострадали. В городе возникли перебои с теплоснабжением и электричеством.

Повреждения зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах Киева.

Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, детский сад, гаражные кооперативы, автомобили и объекты инфраструктуры.