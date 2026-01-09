Массированная атака на Киев. В Сети появились видео российских ударов по столице
Российская атака на Киев, 9 января (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В ночь на 9 января российские оккупанты массировано атаковали Киев, есть разрушенные жилые дома.
В Сети появились видео российского удара на столицу. В частности, на кадрах видно прямые попадания шахедов по многоэтажкам, а также слышны звуки взрывов.
В ночь на 9 января страна-агрессор Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область шахедами, баллистическими и крылатыми ракетами.
По последним данным, погибли четыре человека, 24 — пострадали. В городе возникли перебои с теплоснабжением и электричеством.
Повреждения зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах Киева.
Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, детский сад, гаражные кооперативы, автомобили и объекты инфраструктуры.