Массированная атака на Киев. В Сети появились видео российских ударов по столице

9 января, 08:58
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Российская атака на Киев, 9 января (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российская атака на Киев, 9 января (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В ночь на 9 января российские оккупанты массировано атаковали Киев, есть разрушенные жилые дома.

В Сети появились видео российского удара на столицу. В частности, на кадрах видно прямые попадания шахедов по многоэтажкам, а также слышны звуки взрывов.

В ночь на 9 января страна-агрессор Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область шахедами, баллистическими и крылатыми ракетами.

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https://twitter.com/tweetsNV/status/2009517399867826178

По последним данным, погибли четыре человека, 24 — пострадали. В городе возникли перебои с теплоснабжением и электричеством.

Повреждения зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах Киева.

Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, детский сад, гаражные кооперативы, автомобили и объекты инфраструктуры.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Киев Война России против Украины Российская агрессия

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