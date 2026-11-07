Россия нанесла удар по подстанциям, соединяющим две АЭС с Киевом (Фото: Управление ГСЧС в Киевской области)

В ночь на субботу, 7 ноября, войска страны-агрессора России нанесли удар по Киеву и области, применив 36 баллистических ракет и 172 беспилотника. Были поражены подстанции, соединяющие Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«К трехсторонним переговорам Россия готовится, запуская баллистику по украинской критической инфраструктуре», — отметил Зеленский, добавив, что главной целью была энергетика.

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Он сообщил о повреждении подстанций еще в пяти областях — Винницкой, Житомирской, Ровненской, Харьковской и Днепропетровской. В общей сложности, помимо Киева, Россия ночью атаковала 12 регионов; пострадали девять человек, в том числе ребенок.

Президент призвал к усилению внимания США к Украине. Киев рассчитывает, что поддержка Украины останется в числе приоритетов американской политики.

«Когда Россия пытается погрузить Киев — многомиллионный город — и всю страну в блэкаут, нельзя оставлять Украину наедине с этой проблемой. Мы рассчитываем на усиление двусторонней поддержки со стороны Америки. Мы рассчитываем на повышенное внимание к Украине со стороны Конгресса США», — написал президент.

Массированный удар РФ по Украине 7 ноября — главное

В ночь на 7 ноября войска РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением баллистических ракет и беспилотников. ПВО уничтожила 4 ракеты и 149 беспилотников.

В Киеве в результате атаки были повреждены дома и детский сад в Соломенском районе, а также Северный мост, движение по которому перекрыли в обоих направлениях. Из-за удара по объектам энергетики в Киевской и Житомирской областях в Киеве возникли перебои с электроснабжением, а также в работе систем тепло- и водоснабжения.

Всего известно о пяти раненых в столице, среди них — 14-летняя девочка.

Также сообщалось об обесточивании Чернигова и ударе по объектам энергетики в Винницкой и Киевской областях.