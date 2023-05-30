Ночная атака России. В Киевской области пятеро раненых, более 50 сообщений о повреждении зданий и автомобилей — фото 30 мая, 09:00 Последствия ночной атаки РФ в Киевской области (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)

Правоохранители Киевской области получили более 50 сообщений о повреждениях во время атаки России в ночь на вторник, 30 мая. Есть пострадавшие.



Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, речь идет о повреждении домов, квартир, офисных помещений, магазинов, гаражей и автомобилей. Осколочные ранения получили четыре человека. В Киевской ОВА говорят о пяти травмированных, двоих из которых госпитализировали.

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«Полиция фиксирует каждое преступление армии россии, за которые, безусловно, будет ответственность», — заявил Небытов, добавив фото последствий атаки.

В течение последних 24 часов Россия осуществила три массированные атаки на Киев. В ночь на 29 мая силы ПВО сбили 36 крылатых ракет и 38 дронов-камикадзе, над столицей — более 40 воздушных целей. Днем россияне атаковали Киев и область 11 крылатыми и баллистическими ракетами Искандер — все уничтожили. В ночь на вторник, 30 мая, — снова запустили иранские Shahed, сбили 29 из 31.

Во время последней атаки обломки сбитых беспилотников упали в нескольких районах столицы, в Голосеевском — на многоэтажный жилой дом. Загорелись два этажа. Более 20 человек эвакуировали, один погиб, еще трое травмировались.

