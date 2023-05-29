Нацгвардеец из Иглы сбил российскую ракету, которая ночью летела на Киев. Это уже его второй точный выстрел 29 мая, 15:06 Нацгвардеец из Иглы сбил российскую ракету, которая ночью летела на Киев (Фото:Нацгвардия)

Боец Национальной гвардии Украины сбил из ПЗРК Игла-1 одну из российских ракет, которая летела на Киев в ночь на понедельник, 29 мая. Это его второй результативный выстрел.

Об этом сообщает Нацгвария.

Гвардеец с псевдо Покемон — 20-летний солдат зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады Буревій. 9 мая он уже сбивал российскую ракету под Киевом с помощью того же оружия.

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На этот раз воздушную цель боец успешно уничтожил из Иглы в 03:20.

«Было сложнее захватить цель, ведь было еще достаточно темно. Но результат говорит сам за себя. Эмоций от осознания и радости было еще больше чем в первый раз. Я понимаю, что это не только сбитая ракета, но и спасенные жизни», — рассказал он.

В ночь на 29 мая Россия осуществила массированную атаку на Украину. Силы ПВО уничтожили 37 крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе. В районе Киева, сбили более 40 воздушных целей. Обломки ракет упали в нескольких районах города, пострадавших нет.

В Одесской области в результате удара повреждена портовая инфраструктура, во Львовской — сгорело хозяйственное здание, в Хмельницкой — поврежден аэродром.