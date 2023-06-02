Ночная атака РФ. В Киевской области среди раненых 11-летний ребенок, повреждены пять домов — фото 2 июня, 09:04 Два дома в Киевской области загорелись в результате атаки России в ночь на 2 июня (Фото:Офис генпрокурора)

В Киевской области в результате атаки России в ночь на пятницу, 2 июня, попаданий нет. Из-за падения обломков пострадали два человека, в том числе ребенок.

Об этом сообщают глава Киевской ОГА Руслан Кравченко и Офис генпрокурора Украины.

В результате атаки на регион ракетами и дронами 11-летний ребенок получил телесные повреждения, 68-летнего мужчину госпитализировали и прооперировали. Угрозы его жизни нет.

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Также в результате падения обломков повреждены автомобили, окна в одном из офисных помещений и пять частных домов. В трех из них выбиты окна, посечены фасады, еще два загорелись — пожар уже потушили. Кроме этого, травяная и лесная подстилки загорелись в двух районах Киевской области.

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Офис генпрокурора начал досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: Офис генпрокурора

Это была шестая за шесть дней воздушная атака на Киев и область. По данным Генштаба, предварительно, Россия запустила 18 крылатых ракет и 15 дронов-камикадзе — все уничтожили силы ПВО. В Киевской городской военной администрации говорили, что более 30 таких целей сбили над столицей.