Россия запустила ночью по Украине 15 ракет и 18 ударных дронов — Генштаб 2 июня, 07:05 Люди прячутся в киевском метрополитене во время атаки России в ночь на 2 июня (Фото:Twitter @taniakovba via REUTERS)

Российские оккупанты выпустили по Украине, предварительно, в целом 33 ракеты и иранских дронов-камикадзе Shahed в ночь на пятницу, 2 июня. Силы противовоздушной обороны все сбили.

Об этом сообщает Генштаб.

По предварительным данным, Украину атаковали 18 крылатыми ракетами, тип которых уточняют, и 15 ударными беспилотниками. Данные уточняются.

«Все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками», — заявили в Генштабе.

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В Киевской городской военной администрации говорили, что ночью более 30 таких целей сбили над столицей. Вероятно, россияне запускали Х-101/555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Это была шестая за шесть дней воздушная атака на Киев. Накануне российские оккупанты выпустили по столице десять крылатых и баллистических ракет Искандер — все сбили силы ПВО. Обломки упали в трех районах, повредив, в частности, детскую поликлинику, жилые дома, детсад, школы, автомобили.

Всего ранения получили 16 человек, еще трое погибли в Деснянском районе возле укрытия, которое было закрыто.