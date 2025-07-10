Командование Воздушных сил показало видео боевой работы украинских военных, которые отражали массированную атаку российских войск в ночь на 10 июля.

«Боевая работа в ночь на 10.07 в зоне ответственности Воздушное командование Центр», — говорится в сообщении.

В ночь на 10 июля российские войска массированно атаковали Киев шахедами и баллистикой. Последствия атаки зафиксировали в восьми районах.

В целом армия РФ выпустила по Украине ночью 18 ракет и 397 дронов. ПВО сбила все восемь баллистических ракет, шесть Х-101 и 164 БпЛА, еще 204 цели были локально потеряны, сообщили Воздушные силы.

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в Киеве в результате российской массированной атаки 10 июля были повреждены десятки инфраструктурных и жилых объектов.

Ранее местные власти Киева сообщали, что на Подоле в результате российского комбинированного удара по Киеву 10 июля разрушена амбулатория, также есть попадание в общежитие, где погибли 22-летняя полицейская и 68-летняя женщина.