Ракетный террор. В Минобороны рассказали, сколько Россия потратила на ночную атаку на Киев 1 июня, 15:49 Последствия российской атаки на Киев в ночь на 1 июня (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Россия выпустила по Киеву в ночь на четверг, 1 июня, десять крылатых и баллистических ракет Искандер. Эта атака обошлась террористам в $17 миллионов.



Об этом сообщили в Military Media Center.

Всего из Брянской области россияне выпустили семь баллистических ракет Искандер-М и три крылатые Искандер-К. Силы противовоздушной обороны Украины сбили все десять.

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По данным медийной площадки военных, которую координирует Министерство обороны, одна ракета Искандер-М стоит до $2 миллиона, Искандер-К — до $1 миллиона. То есть оккупанты потратили на одну ночную атаку на столицу Украины до $17 миллионов.

«И единственным „результатом“, которого они достигли, стала смерть украинского ребенка от обломков боеприпаса! В Международный день защиты детей!» — добавили в Military Media Center.

Ночью россияне снова атаковали Киев. Обломки ракет упали в трех районах Киева — Деснянском, Днепровском, Дарницком — повредив, в частности, детскую поликлинику, жилые дома, детсад, школы, автомобили.

Всего за ночь в столице ранены 16 жителей. Еще трое погибли в Деснянском районе — там люди направлялись в укрытие в поликлинику, когда упал обломок ракеты. Люди говорят, что не могли попасть в укрытие, потому что оно было закрыто. Правоохранители сейчас выясняют детали. Мэр столицы Виталий Кличко просит отстранить главу Деснянского района после гибели жителей.

