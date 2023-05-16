После атаки РФ на Хмельницкую область радиационный фон остался в пределах нормы — ОВА 16 мая, 02:43 В Хмельницком во многих зданиях выбило окна в результате российского удара (Фото:Суспільне)

После российской атаки по Хмельницкой области ночью 13 мая, специалисты ГУ Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины проверили содержание вредных веществ в воздухе, качество воды, почвы и радиационный фон. Все в пределах нормы.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной военной администрации.



Отмечается, что мониторинг показателей радиационного фона и качества питьевой воды осуществляется ежедневно.

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«После террористической атаки 13 мая 2023 г. специалисты учреждения провели исследование на содержание вредных веществ в воздухе, проверку качества воды, почвы и радиационного фона. В результате проведенных лабораторных исследований обнаружено, что содержание школьных веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитных зон не превышает допустимые значения», — передали в ОВА.

Также находится в пределах допустимых показателей и анализ качества воды, почвы и радиационного фона.

«Таким образом, угрозы жизни населения нет», — резюмировали в администрации.

13 мая россияне атаковали Украину Шахедами. Четыре вражеских дрона ударили по объекту инфраструктуры в Хмельницкой области, остальные 17 сбила ПВО.

В Хмельницком в результате взрыва повреждены жилые дома и другие здания. Число пострадавших увеличилось до 30 человек.