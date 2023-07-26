Вечерняя атака. Россияне запустили по Хмельницкой области четыре Кинжала 26 июля, 23:56 Фрагмент сбитой ПВО Украины ракеты Кинжал (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Россия во время вечерней массированной атаки 26 июля нанесла удар по Хмельницкой области четырьмя ракетами Х-47 Кинжал. Обломки упали у нескольких населенных пунктов региона.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) Сергей Тюрин.



Чиновник отметил, что область в среду, 26 июля, снова оказалась под массированным ударом противника.

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«По данным Воздушных Сил ВСУ, около 19 часов оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробаллистическими ракетами Х-47 Кинжал в направлении Хмельницкой области», — рассказал он.

Представитель ОВА поблагодарил ПВО ВСУ, которая отразила воздушную атаку.

Он также рассказал, что в результате сбивания вражеских ракет обломки упали в населенных пунктах Хмельницкого района.

«Кроме того, обломки ракеты упали на территории частного дома в Староконстантиновской громаде. Повреждено авто», — проинформировал чиновник.

В ОГА добавили, что пока информации о пострадавших нет.

В среду, 26 июля, Россия массированно обстреляла Украину. Воздушные силы предупреждали о пуске гиперзвуковых ракет Кинжал. В Хмельницкой области сообщали о взрывах и работе ПВО. Воздушные силы вечером в среду зафиксировали пуски крылатых ракет с 12 Ту-95мс из района Каспийского моря.

Представитель Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что во время ракетной атаки в среду, 26 июля, российские оккупанты направили крылатые ракеты в район города Староконстантинов Хмельницкой области.