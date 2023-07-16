Российская атака на Херсонщину: погибла женщина, получили ранения пять человек, из них два ребенка 16 июля, 22:22 Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Телеграм)

В воскресенье, 16 июля, в результате обстрела российскими оккупантами Бериславской общины на Херсонщине погибла местная жительница. Также травмированы пять человек, в частности, среди них двое детей.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора в Telegram.

По данным прокуратуры, 16 июля 2023 года около 20:00 оккупанты обстреляли населенный пункт в Бериславской территориальной общине.

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По предварительной информации, россияне нанесли два авиаудара управляемыми авиабомбами.

Во время вражеской атаки местная жительница получила травмы несовместимые с жизнью. В настоящее время уточняются данные о травмированных.

«В течение дня в результате российской агрессии на территории Херсонщины травмированы еще пять гражданских, среди которых двое детей», — говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Бериславской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).