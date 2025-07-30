Пожары и поврежденные дома: спасатели показали последствия российской ночной атаки дронами на Харьков — видео

30 июля, 07:44
В Харькове в результате обстрела РФ горели машины, автомойка и другие здания 30 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Харьковщины)



В Харькове в результате российской атаки дронами в ночь на среду, 30 июля, пострадали три человека, еще двух — спасли чрезвычайники, сообщает ГСЧС.

Последствия атаки фиксируют в двух районах города. В Шевченковском — загорелись три автомобиля, автомойка и пристройка к зданию на общей площади 210 квадратных метров. Повреждены жилые дома, объекты торговли и транспорт.

В Слободском районе в результате обстрела горела сухая трава на площади 500 м кв. На местах российских ударов работали 37 спасателей и семь единиц техники.

ГСЧС Харьковщины
Фото: ГСЧС Харьковщины

Ночью 30 июля в Харькове раздавались взрывы. Мэр Игорь Терехов писал о повреждении домов и супермаркета. Впоследствии в ОВА сообщили о трех пострадавших — 33-летнем мужчине и женщинах в возрасте 24 и 62 лет.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Харьков Война России против Украины Дроны ГСЧС атака шахедов

