В Харькове в результате обстрела РФ горели машины, автомойка и другие здания 30 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Харьковщины)

В Харькове в результате российской атаки дронами в ночь на среду, 30 июля, пострадали три человека, еще двух — спасли чрезвычайники, сообщает ГСЧС.

Последствия атаки фиксируют в двух районах города. В Шевченковском — загорелись три автомобиля, автомойка и пристройка к зданию на общей площади 210 квадратных метров. Повреждены жилые дома, объекты торговли и транспорт.

В Слободском районе в результате обстрела горела сухая трава на площади 500 м кв. На местах российских ударов работали 37 спасателей и семь единиц техники.

Фото: ГСЧС Харьковщины

Ночью 30 июля в Харькове раздавались взрывы. Мэр Игорь Терехов писал о повреждении домов и супермаркета. Впоследствии в ОВА сообщили о трех пострадавших — 33-летнем мужчине и женщинах в возрасте 24 и 62 лет.