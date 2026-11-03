РФ нанесла комбинированный удар по Харькову: зафиксировано попадание в медучреждение, 25 пострадавших

В ночь на вторник, 3 ноября, войска РФ нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами и баллистическими ракетами. Зафиксировано попадание в медицинское учреждение в Немышлянском районе. По меньшей мере 25 человек получили ранения.

Обновлено в 05:35. Число пострадавших в Харькове возросло до 25, сообщил Олег Синегубов.

«По уточненной информации, в Немышлянском районе зафиксирован вражеский удар по переходу между корпусами одного из медицинских учреждений. Повреждены здание одного из медицинских отделений, остекление окон четырех многоэтажных жилых домов и 10 легковых автомобилей», — отметил он.

Реклама

По предварительной информации, 200 пациентов будут эвакуированы в другие медицинские учреждения.

Обновлено в 05:02. По словам начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате российского удара в Немышлянском районе Харькова пострадали 18 человек.

Об ударе по Харькову ранее сообщил городской голова Игорь Терехов.

«В результате удара по медучреждению есть четверо пострадавших. Само здание сильно пострадало», — написал он.

Серия взрывов прогремела в Харькове примерно в 03:20. Ранее Воздушные силы сообщали о движении баллистических ракет и КАБов в сторону города.

30 октября оккупанты нанесли удар реактивным дроном по крыше ТРЦ «Дафи» в Харькове. Он временно прекратил работу.

Вечером 26 октября российские войска атаковали Новобаварский район Харькова из реактивных систем залпового огня «Торнадо-С». В результате обстрела погибли двое мужчин, еще четыре человека получили ранения. Среди пострадавших — 17-летняя девушка. Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, гаражи и детский сад.

27 октября российские оккупационные войска уже наносили удары по Харькову с помощью беспилотников. Тогда в результате атаки были повреждены вход на одну из станций метрополитена и торговый центр в Слободском районе.

Позже в ГСЧС Украины уточнили, что в результате удара российского реактивного дрона по Основянскому району пострадали пять человек, в том числе четырехлетний ребенок.

В результате атаки возник пожар площадью 2500 кв. м, охвативший многоквартирный и частный жилые дома, хозяйственные постройки и производственное здание. Также повреждены многоэтажные дома, гаражи и автомобили, подытожили в ведомстве.