Российский БПЛА попал в АЗС в Харькове, вспыхнул пожар

Об этом в Telegram сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Пожарные ликвидируют последствия обстрела. По предварительной информации, пострадавших нет», — отметил он.

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Обновлено в 09:32. В ГСЧС показали последствия российского удара.

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

28 июля сообщалось, что российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по пятиэтажному жилому дому в Харькове. На месте атаки возник пожар. Пострадали девять человек.

27 июля депутат Харьковского областного совета Александр Скорик сообщил, что из-за российских обстрелов в Харьковской области уничтожено более 80 автозаправочных станций. В частности, по его словам, на маршруте Харьков — Полтава фактически не осталось возможности заправиться.

На следующий день начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг это сообщение. Он подчеркнул, что информация о полном отсутствии действующих автозаправок на трассе между Харьковом и Полтавой «не соответствует действительности». Он также заверил, что дефицита топлива в Харьковской области нет.

По его словам, областные власти совместно с представителями сетей АЗС согласовали дополнительные меры физической пассивной защиты объектов топливной инфраструктуры.