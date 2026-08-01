Российский БПЛА попал в АЗС в Харькове, вспыхнул пожар
В Харькове дрон атаковал АЗС (Фото: ГСЧС Украины)
Вечером пятницы, 31 июля, российский беспилотник атаковал АЗС в Шевченковском районе Харькова. На месте удара вспыхнул пожар.
Об этом в Telegram сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Пожарные ликвидируют последствия обстрела. По предварительной информации, пострадавших нет», — отметил он.
Обновлено в 09:32. В ГСЧС показали последствия российского удара.
28 июля сообщалось, что российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по пятиэтажному жилому дому в Харькове. На месте атаки возник пожар. Пострадали девять человек.
27 июля депутат Харьковского областного совета Александр Скорик сообщил, что из-за российских обстрелов в Харьковской области уничтожено более 80 автозаправочных станций. В частности, по его словам, на маршруте Харьков — Полтава фактически не осталось возможности заправиться.
На следующий день начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг это сообщение. Он подчеркнул, что информация о полном отсутствии действующих автозаправок на трассе между Харьковом и Полтавой «не соответствует действительности». Он также заверил, что дефицита топлива в Харьковской области нет.
По его словам, областные власти совместно с представителями сетей АЗС согласовали дополнительные меры физической пассивной защиты объектов топливной инфраструктуры.